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Российские войска при наступлении в ДНР уничтожили более 120 украинских военных

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Фото: Министерство обороны РФ
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При наступлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские войска уничтожили более 120 украинских боевиков. Об этом 19 ноября заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В Донецкой Народной Республике в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей», — сообщил он.

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По словам Конашенкова, в районе города Авдеевка Донецкой области также за сутки было сбито 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее 19 ноября врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что подразделения Народной милиции (НМ) ДНР продвигаются по всей линии фронта. Он также добавил, что российские военнослужащие постепенно освобождают Артемовск.

Накануне, 18 ноября, Конашенков сообщал, что в результате наступательных действий российские войска полностью освободили населенный пункт Опытное в ДНР.

Несколько дней назад российские войска на южнодонецком направлении взяли под полный контроль дорогу между населенными пунктами Павловка и Никольское в Донецкой Народной Республике.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

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