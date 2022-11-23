В ЛНР сообщили от отказе ВСУ наступать в районе Артемовска и Соледара

Вооруженные силы Украины (ВСУ) решили отказаться от наступательных действий под Артемовском и Соледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР) на фоне ухудшения погодных условий, сообщает офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Из-за неблагоприятных погодных условий, больших потерь, нарушений поставок боеприпасов вышестоящее украинское командование отказалось от полномасштабных наступательных действий [на луганском направлении]. На данный момент ведутся плановые локальные боестолкновения для выявления бреши в нашей обороне и позиционные бои», — сообщил он.

Ранее, 21 ноября, Морочко рассказал о том, что ВСУ перешли в «глухую» оборону в районах городов Артемовск и Соледар.

19 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что при наступлении в ДНР российские войска уничтожили более 120 украинских боевиков.

В этот же день врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о том, что подразделения НМ ДНР продвигаются по всей линии фронта. Он также добавил, что это не такие быстрые продвижения с освобождением населенных пунктов, как хотелось бы.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

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