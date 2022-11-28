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Пушилин заявил скором окружении Артемовска войсками РФ

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Фото: РИА Новости/Александр Мельников
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На подступах к Артемовску в Донецкой Народной Респубике (ДНР) наблюдаются значительные успехи в наступлении российских войск. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

ВС РФ отразили контратаки ВСУ на донецком направлении

Он заявил, что ситуация близка к окружению города.

«На артемовском направлении однозначно можно сказать, что наши подразделения <...> продвигаются вперед. Это уже не только озвученные ранее населенные пункты, но есть успех еще и в окрестностях непосредственно самого Артемовска. Ситуация оперативного окружения достаточно близка», — отметил Пушилин.

Ранее в этот же день официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 80 человек убитыми в результате неудачных контратак на артемовском направлении. Он уточнил, что боевики четырех ротных тактических групп ВСУ пытались контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград, чтобы остановить наступление там российских войск. Но «нанесением комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны».

23 ноября помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев рассказал, что на артемовском направлении ДНР наблюдается крайне высокая интенсивность боевых действий. По его словам, Вооруженные силы Украины несут там колоссальные потери.

РФ продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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