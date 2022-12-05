Двое пострадавших при взрыве на аэродроме под Рязанью получили тяжелые травмы
Два человека из пострадавших при взрыве на аэродроме под Рязанью получили тяжелые травмы. Об этом сообщили 5 декабря в экстренных службах.
«Трое погибли, пять пострадали. Из пятерых — двум причинен тяжкий вред здоровью», — цитирует источник ТАСС.
Ранее в понедельник стало известно, что на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза, после чего автомобиль взорвался.
По данным представителя экстренных служб, в результате взрыва бензовоза также пострадал самолет. Обстоятельства происшествия на данный момент выясняются.
Ранее, 14 ноября, сообщалось, что бензовоз взорвался у заправки в Зеленограде Московской области. ЧП произошло на улице Андреевка. Пострадавших в результате происшествия не было.