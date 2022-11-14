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В Зеленограде у заправки взорвался бензовоз

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бензовоз взорвался у заправки в Зеленограде Московской области. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили экстренные службы города.

По данным «Известий», ЧП произошло на улице Андреевка. В настоящий момент пожар локализован. Предварительно, пострадавших нет.

В распоряжении издания появилось видео с места происшествия. На кадрах запечатлен момент взрыва.

Днем 10 ноября бензовоз взорвался во время слива топлива в подмосковном Раменском. Огонь охватил всё здание, а также перекинулся на припаркованные поблизости автомобили. Один человек погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего гибель человека.

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