СК возбудил дело после смертельного пожара с бензовозом в Раменском
Уголовное дело возбудили в связи с гибелью заправщика бензовоза при пожаре в подмосковном автосервисе. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили представители ГСУ СК России по Московской области.
«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего гибель мужчины в результате пожара, произошедшего в частном автосервисе (ч. 2 ст. 216 УК РФ)», — говорится в публикации ведомства в Telegram.
Инцидент произошел ранее днем в деревне Нижнее Мячково Раменского городского округа. По данным следствия, пожар начался в одном из помещений автосервиса, после чего огонь охватил все здание, а также перекинулся на припаркованные поблизости автомобили. Площадь возгорания составила 600 кв. метров.
Предполагается, что во время слива топлива из бензовоза произошел взрыв. В результате один сотрудник сервиса погиб, а другой получил травмы и был госпитализирован.
В настоящий момент расследованием занимаются сотрудники Раменской городской прокуратуры.
Ранее в этот день стало известно о возгорании автосервиса в деревне Апаринки Ленинского городского округа Московской области. Огонь удалось локализовать на площади 60 кв. м. В тушении задействовали три единицы техники и 12 человек, в том числе спасателей из Москвы.