Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ узнали о нахождении судов с выключенными датчиками перед взрывами на СП
Мир
Foreign Policy рассказал о тайной цели США в переговорах с Россией
Мир
В ООН призвали снять ограничения с удобрений и продовольствия из РФ
Общество
Карякин рассказал о скорой выписке Карпова из больницы
Мир
Названа причина затянувшейся паузы с новыми санкциями ЕС против РФ
Мир
ЕС выделил €1 млрд для вывоза зерна из Украины по суше
Мир
США перебросили два стратегических бомбардировщика на Ближний Восток
Общество
Басманный суд Москвы арестовал зампреда ТПП по делу о мошенничестве
Армия
Российские военные сообщили о бегстве ВСУ на авдеевском направлении
Общество
СКР может возбудить дело против треш-блогера за оскорбление полиции
Мир
Швеция не намерена размещать ядерное оружие на своей территории

СК возбудил дело после смертельного пожара с бензовозом в Раменском

СК: после возгорания бензовоза в подмосковном Раменском возбудили уголовное дело
0
Фото: t.me/gsuskmosobl
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело возбудили в связи с гибелью заправщика бензовоза при пожаре в подмосковном автосервисе. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили представители ГСУ СК России по Московской области.

Убавить огня: в России обновят противопожарные правила
Изменения затронут дачников, многодетных и любителей пиротехники

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего гибель мужчины в результате пожара, произошедшего в частном автосервисе (ч. 2 ст. 216 УК РФ)», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

Инцидент произошел ранее днем в деревне Нижнее Мячково Раменского городского округа. По данным следствия, пожар начался в одном из помещений автосервиса, после чего огонь охватил все здание, а также перекинулся на припаркованные поблизости автомобили. Площадь возгорания составила 600 кв. метров.

Предполагается, что во время слива топлива из бензовоза произошел взрыв. В результате один сотрудник сервиса погиб, а другой получил травмы и был госпитализирован.

В настоящий момент расследованием занимаются сотрудники Раменской городской прокуратуры.

Ранее в этот день стало известно о возгорании автосервиса в деревне Апаринки Ленинского городского округа Московской области. Огонь удалось локализовать на площади 60 кв. м. В тушении задействовали три единицы техники и 12 человек, в том числе спасателей из Москвы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022