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Три человека погибли при взрыве бензовоза на аэродроме под Рязанью

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Фото: ТАСС/МЧС России
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На аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза, после чего автомобиль взорвался. Об этом сообщили 5 декабря в экстренных службах.

«Пострадали, по предварительной информации, девять человек, трое из них погибли», — цитирует источник «РИА Новости».

По данным представителя экстренных служб, в результате взрыва бензовоза также пострадал самолет. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее, 14 ноября, сообщалось, что бензовоз взорвался у заправки в Зеленограде Московской области. ЧП произошло на улице Андреевка. Пострадавших в результате происшествия не было.

До этого, 10 ноября, бензовоз взорвался во время слива топлива в подмосковном Раменском. Огонь охватил всё здание, а также перекинулся на припаркованные поблизости автомобили. Один человек погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего гибель человека.

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