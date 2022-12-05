Три человека погибли при взрыве бензовоза на аэродроме под Рязанью
На аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза, после чего автомобиль взорвался. Об этом сообщили 5 декабря в экстренных службах.
«Пострадали, по предварительной информации, девять человек, трое из них погибли», — цитирует источник «РИА Новости».
По данным представителя экстренных служб, в результате взрыва бензовоза также пострадал самолет. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее, 14 ноября, сообщалось, что бензовоз взорвался у заправки в Зеленограде Московской области. ЧП произошло на улице Андреевка. Пострадавших в результате происшествия не было.
До этого, 10 ноября, бензовоз взорвался во время слива топлива в подмосковном Раменском. Огонь охватил всё здание, а также перекинулся на припаркованные поблизости автомобили. Один человек погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего гибель человека.