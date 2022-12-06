Французы восхитились видео с Путиным за рулем авто на Крымском мосту

Видеозапись, на которой российский лидер Владимир Путин за рулем автомобиля проехал по восстановленной полосе Крымского моста, восхитила читателей французской газеты Le Figaro. Комментаторы обратили внимание на то, с какой скоростью Москве удалось восстановить разрушенную инфраструктуру.

«(Президент Украины Владимир) Зеленский, должно быть, смотрел все это по телевизору и съел свою рубашку. Россия за такой короткий срок умудрилась всё восстановить», — указали в комментариях.

Другой пользователь заявил, что у руководства Украины и США «не получается переиграть Путина». Он также восхитился умом президента России.

Как посчитали многие читатели газеты, опубликованное видео свидетельствует о том, что антироссийские санкции вредят только самому Западу.

«Россия за недели восстанавливает огромный мост, а в Европе мы не можем оплатить счета. И кому вредят санкции?» — отметил комментатор.

Еще один читатель назвал это доказательством того, что «Украина во главе с Западом все-таки проиграет».

Путин посетил Крымский мост и проехал по нему на автомобиле накануне, 5 декабря. На Крымском мосту впервые после теракта открыли движение по правой части, где были восстановлены два пролета, пострадавших в результате взрыва. Во время визита глава государства поговорил со строителями, а также заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о восстановлении объекта. Российский лидер лично сел за руль и в компании Хуснуллина проехал по восстановленной полосе.

Как уточнил вице-премьер, работы по восстановлению левой стороны Крымского моста планируется завершить в конце марта.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Президент России назвал произошедшее терактом, который был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры страны.