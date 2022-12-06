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Французы восхитились видео с Путиным за рулем авто на Крымском мосту

Читатели Le Figaro восхитились видео, на котором Путин проехал по Крымскому мосту за рулем авто
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Фото: ТАСС/Пресс-служба президента РФ
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Видеозапись, на которой российский лидер Владимир Путин за рулем автомобиля проехал по восстановленной полосе Крымского моста, восхитила читателей французской газеты Le Figaro. Комментаторы обратили внимание на то, с какой скоростью Москве удалось восстановить разрушенную инфраструктуру.

Правая в приоритете: Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту
Как полосу для машин смогли восстановить на две недели раньше срока

«(Президент Украины Владимир) Зеленский, должно быть, смотрел все это по телевизору и съел свою рубашку. Россия за такой короткий срок умудрилась всё восстановить», — указали в комментариях.

Другой пользователь заявил, что у руководства Украины и США «не получается переиграть Путина». Он также восхитился умом президента России.

Как посчитали многие читатели газеты, опубликованное видео свидетельствует о том, что антироссийские санкции вредят только самому Западу.

«Россия за недели восстанавливает огромный мост, а в Европе мы не можем оплатить счета. И кому вредят санкции?» — отметил комментатор.

Еще один читатель назвал это доказательством того, что «Украина во главе с Западом все-таки проиграет».

Путин посетил Крымский мост и проехал по нему на автомобиле накануне, 5 декабря. На Крымском мосту впервые после теракта открыли движение по правой части, где были восстановлены два пролета, пострадавших в результате взрыва. Во время визита глава государства поговорил со строителями, а также заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о восстановлении объекта. Российский лидер лично сел за руль и в компании Хуснуллина проехал по восстановленной полосе.

Как уточнил вице-премьер, работы по восстановлению левой стороны Крымского моста планируется завершить в конце марта.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Президент России назвал произошедшее терактом, который был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры страны.

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