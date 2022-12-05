Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин посетил Крымский мост и проехал по нему на автомобиле
Туризм
Семью из России не пустили в Таиланд из-за отказа сдать отпечатки пальцев на границе
Мир
Китайские хакеры украли $20 млн коронавирусных пособий в США
Политика
Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Общество
Хуснуллин назвал сроки восстановления левой стороны Крымского моста
Мир
Два объекта инфраструктуры повреждены в Одесской области
Мир
В МВД Молдавии заявили об упавшей на севере страны ракете
Мир
СК РФ завершил дело в отношении распространявшего фейки о СВО колумбийца
Экономика
Курс евро на Мосбирже превысил 66 рублей впервые с июля
Политика
Путин подписал закон о запрете митингов у зданий органов власти и вокзалов
Общество
Власти Ярославля сообщили о пригодности поврежденного взрывом газа дома
Мир
В ФРГ умерла одна из школьниц после нападения неизвестного с ножом

Хуснуллин назвал сроки восстановления левой стороны Крымского моста

Хуснуллин: левая сторона Крымского моста будет восстановлена к концу марта
0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Росавтодор
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Работы по восстановлению левой стороны Крымского моста будут завершены в конце марта. Об этом в понедельник, 5 декабря, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе посещения президентом РФ Владимиром Путиным Крымского моста.

«Мы хотели мартом сделать план работы. Думаю, что закончим <...> в конце марта», — сказал Хуснуллин президенту.

В понедельник глава государства вместе с вице-премьером проехал на автомобиле по правой части Крымского моста, где были восстановлены два пролета, пострадавших в результате взрыва. Движение на участке возобновилось сегодня.

Связанные одной целью: почему России важен Крымский мост
Защиту транспортного перехода через Керченский пролив передали ФСБ

На фоне продолжающихся угроз со стороны Киева о новых атаках на объект Путин акцентировал внимание на важности сухопутной дороги, соединяющей Крым с остальной частью России.

В свою очередь Хуснуллин рассказал президенту о том, как проходило восстановление моста и какие еще работы продолжатся. Ранее вице-премьер сообщал, что второй полосой автомобилисты смогут начать пользоваться с 20 декабря.

Часть Крымского моста пострадала 8 октября из-за подрыва грузовика, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека. Для разгрузки транспортных потоков была запущена паромная переправа через Керченский пролив.

Президент России назвал произошедшее терактом, который был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры страны.

Правительство РФ дало поручение завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста к 1 декабря 2023 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022