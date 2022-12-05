Хуснуллин назвал сроки восстановления левой стороны Крымского моста

Работы по восстановлению левой стороны Крымского моста будут завершены в конце марта. Об этом в понедельник, 5 декабря, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе посещения президентом РФ Владимиром Путиным Крымского моста.

«Мы хотели мартом сделать план работы. Думаю, что закончим <...> в конце марта», — сказал Хуснуллин президенту.

В понедельник глава государства вместе с вице-премьером проехал на автомобиле по правой части Крымского моста, где были восстановлены два пролета, пострадавших в результате взрыва. Движение на участке возобновилось сегодня.

На фоне продолжающихся угроз со стороны Киева о новых атаках на объект Путин акцентировал внимание на важности сухопутной дороги, соединяющей Крым с остальной частью России.

В свою очередь Хуснуллин рассказал президенту о том, как проходило восстановление моста и какие еще работы продолжатся. Ранее вице-премьер сообщал, что второй полосой автомобилисты смогут начать пользоваться с 20 декабря.

Часть Крымского моста пострадала 8 октября из-за подрыва грузовика, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека. Для разгрузки транспортных потоков была запущена паромная переправа через Керченский пролив.

Президент России назвал произошедшее терактом, который был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры страны.

Правительство РФ дало поручение завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста к 1 декабря 2023 года.