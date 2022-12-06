Налоговые доходы регионов РФ сократились впервые с 2021 года

Поступления субъектов РФ от налогов в октябре этого года снизились почти на 7% или 94,5 млрд рублей по сравнению с тем же месяцем 2021 года, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое имеется в распоряжении «Известий».

За прошлый октябрь показатель составил 1,43 трлн рублей, за этот — 1,33 трлн. Сокращение доходов произошло впервые после пандемии, а именно с января 2021 года (за 20 месяцев).

Согласно статистике, осенью больше всего снизились доходы региональных бюджетов от налога на прибыль — на 40,2% или на 228,5 млрд и составили 340,2 млрд рублей. Это связано прежде всего с убытками бизнеса на фоне падения внешнего и внутреннего спроса, отметили аналитики FinExpertiza.

В исследовании отмечается, что сильнее всего сократились поступления от налогов в Мурманской области (–66,7% или 13,3 млрд), Красноярского края (–61,2%, 44,4 млрд) и Хакасии (–56,7%, 2,5 млрд).

В то же время у 39 регионов увеличились доходы, из них у 15 прирост обогнал инфляцию. В тройку лидеров вошли Ингушетия (+528%, 2,1 млрд), Сахалинская область (+40,3%, 2,8 млрд) и Пензенская область (+39,4%, 2 млрд).

У регионов снижаются ресурсы для организации социальной помощи, что может привести к уменьшению вложений в инфраструктуру и сокращению выплат населению, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Однако, по его словам, бюджет социальной сферы может быть заранее зарезервирован за счет других поступлений.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Переступить налог: доходы регионов от сборов снизились впервые после пандемии