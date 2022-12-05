В МВД Молдавии заявили об упавшей на севере страны ракете
Погранполиция Молдавии обнаружила упавшую ракету на севере страны. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщило МВД республики.
Принадлежность ракеты не уточняется.
«Недавно недалеко от города Бричень в саду была обнаружена ракета. Взрывоопасный предмет обнаружил патруль пограничной полиции», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В МВД допустили, что ракета могла упасть в ходе ударов по территории Украины.
Отмечается, что территория падения оцеплена, на место происшествия вызваны саперы.
Новость дополняется.