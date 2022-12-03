Фальков указал на важность высокого качества подготовки кадров для прорыва в науке

Развитие отечественной науки постепенно выходит на новый уровень. Поставлены такие задачи, как достижение научного и технологического суверенитета России. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в беседе с «Известиям» на полях Конгресса молодых ученых в Сочи рассказал, что необходимо сделать для достижения поставленных целей и прорыва в российской науке.

Министр отметил, что путь развития не будет быстрым и намеченных целей не достичь за пару месяцев. Работу нужно выстраивать системно.

«Надо многое изменить. Для этого нужно значительно повысить качество подготовки кадров и верить в свои силы. Для достижения целей надо иметь целую систему серьезных компетенций, в том числе в критических областях, а для этого необходимо несколько лет последовательной, серьезной работы», — сказал Фальков.

Министр объяснил, что если взять разные научные и технологические области, то у России есть и заделы, и разного рода вызовы. Так, в ядерной энергетике, фармацевтике или сельском хозяйстве где-то Россия чуть лучше выглядит.

Чтобы вывести всё на новый уровень развития, необходима кропотливая, системная и последовательная работа. Но задачи решаемы, в первую очередь благодаря молодым ученым.

«Средний возраст тех, кто присутствовал на пленарном заседании конгресса, — 29 лет. Это люди, которые верят в себя, в свою страну, имеют хорошее образование и готовы решать задачи, которые стоят перед нашей страной», — заключил Фальков.

Ранее 3 декабря II Конгресс молодых ученых в Сочи посетил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что связь между образованием, наукой и технологическим предпринимателем — самое важное, что сейчас можно выстроить. Чернышенко обратил внимание на то, что на площадке представлены работы высокого уровня.