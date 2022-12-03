Чернышенко посетил Конгресс молодых ученых в Сочи

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко 3 декабря посетил II Конгресс молодых ученых в Сочи.

Он отметил, что подобные площадки также представлены и в Москве.

«Самое важное — что они круглогодичного способа эксплуатации, поэтому их можно во всех регионах ставить. Будем работать над тем, чтобы их масштабировать», — сказал Чернышенко в беседе с корреспондентом «Известий» Игорем Балдиным.

Чернышенко подчеркнул, что на площадке представлены работы высокого уровня.

«Это не какие-то абстрактные поделки, а серьезные научные исследования, которые ведут к конкретному результату, сформулированного технологическим заказчиком», — добавил он.

По мнению вице-премьера, связь между образованием, наукой и технологическим предпринимателем — самое важное, что сейчас можно выстроить.

Как отметил ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, в России пришли к заключению, что приборы необходимо изготавливать самим и отечественные специалисты способны это сделать.

«Главное, надо делать свои приборы достаточные для того исследования, которое проводится. Например, мы сейчас думаем над супервычислителем, который будет лучшим в мире. Главное, у нас есть молодые ребята, их головы, их ум. Я не вижу большой проблемы в вопросе импортозамещения. Но нам надо над этим серьезно задуматься и работать: замещать, создавать, использовать то, что есть», — сказал он.

II Конгресс молодых ученых проводится в Сочи в Парке науки и искусств «Сириус» с 1 по 3 декабря. В мероприятии участвуют около трех тысяч делегатов из более 40 стран.

Ранее, 1 декабря, президент России Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых заявил, что одна из главных задач — интегрировать новые регионы РФ в научную и образовательную среду страны. По его словам, гражданам новых территорий необходимо «врасти в российскую действительность» и почувствовать преимущества от жизни в стране. Глава РФ также сказал, что государство возлагает надежды на молодых ученых. При этом он подчеркнул: сейчас важно настроить все институты государственной власти и общество в целом на то, что технологический суверенитет может быть основан только на базе фундаментальной и прикладной науки.