Реклама
Прямой эфир
Политика
Сенатор Пушков усомнился в лидерстве ФРГ в Европе
Мир
Премьер-министр Финляндии Марин признала военную зависимость Европы от США
Мир
Госдеп США заявил о давней верности Эдварда Сноудена России
Мир
Маск анонсировал публикацию документов о замалчивании Twitter скандала с Хантером Байденом
Мир
Байден назвал Францию «Фрэнком» на ужине с Макроном
Спорт
Швейцария обыграла Сербию и вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре
Экономика
Договоренность G7 о предельной цене на российскую нефть вступит в силу 5 декабря
Армия
Российские военные уничтожили до 30 боевиков во время обороны населенного пункта
Мир
Госдеп США допустил начало боевых действий между Китаем и Тайванем
Общество
Один человек погиб при обрушении породы на руднике в Забайкалье
Общество
Трутнев рассказал об отправке более 90 спортсменов-добровольцев в зону СВО
Спорт
Знарок покинул пост главного тренера ХК «Ак Барс»
Сюжет:

Военные врачи рассказали о специфике работы в зоне спецоперации

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На одном из направлений в зоне проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса ежедневно военные врачи Западного военного округа (ЗВО) оказывают медицинскую помощь военнослужащим на территории развернутого военного госпиталя. Кадрами работы поделилось Минобороны РФ в субботу, 3 декабря.

«Специфика работы в том, что нельзя поддаться панике, тревоге, нужно собраться. Количество раненых разное. [Важна] согласованность действий всех, начиная от санитара и заканчивая врачом», — рассказала старший лейтенант медицинской службы Юлия Муллагалиева.

«Операторы ВСУ сообщили, что я еще жив — меня начали артиллерией накрывать»
«Известия» побывали в одном из ведущих военных госпиталей страны

Хирург поделилась, что среди военных также налажена взаимопомощь: они несут как своих товарищей, так и себя. Врачи им помогают как могут. Квалифицированная помощь в первые минуты после ранения помогает быстрей вернуть солдата в строй, спасти немало жизней.

Как рассказал начальник терапевтического взвода Евгений, штатом врачей военный госпиталь обеспечен — и хирургами, и терапевтами, и средним медицинским персоналом. Модули мобильного госпиталя разворачиваются практически в любом месте за двое суток, в них есть автономное отопление, электроснабжение и техническое обеспечение.

Операционные военного госпиталя работают в круглосуточном режиме. У них есть самое продвинутое медицинское оборудование, весь необходимый перечень лекарств. Оборудование позволяет проводить углубленный медицинский осмотр сердца, органов дыхания и органов желудочно-кишечного тракта. Для проведения всех видов лечения военный госпиталь укомплектован высокотехнологичным оборудованием для проведения различной диагностики: рентгенографии, компьютерной томографии, ультразвуковых и лабораторных исследований, сообщили в военном ведомстве.

Внутри госпиталь делится на несколько отделений. К примеру, терапевтическом пациентам измеряют давление, снимают кардиограмму как в обычной поликлинике. Главное отличие в том, что 80% врачей — хирурги. В госпиталь военнослужащие ЗВО эвакуируют пострадавших, которым невозможно оказать медицинскую помощь на месте, санитарными вертолетами и автомобильным транспортом.

Кроме того, в помощи не отказывают и мирным жителям, оказавшимся практически на поле боя. Однако, как сообщается, боевики специально обстреливают медицинские палатки и санитарные машины.

Ранее, 20 ноября, майор медицинской службы Владимир Беседин, старший ординатор Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко получил ранение головы во время обстрела полевого госпиталя. Не считаясь с угрозой своей жизни, он продолжал спасать военнослужащих и коллег, когда ударила вражеская артиллерия.

10 ноября бывший главный хирург Министерства обороны СССР, генерал-майор, профессор Павел Брюсов рассказал, что проводя операции по извлечению неразорвавшегося снаряда из тела, хирурги рискуют и своей жизнью, и жизнью пациента. О проведении уникальной операции медики рассказали 10 ноября.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022