Военные врачи рассказали о специфике работы в зоне спецоперации

На одном из направлений в зоне проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса ежедневно военные врачи Западного военного округа (ЗВО) оказывают медицинскую помощь военнослужащим на территории развернутого военного госпиталя. Кадрами работы поделилось Минобороны РФ в субботу, 3 декабря.

«Специфика работы в том, что нельзя поддаться панике, тревоге, нужно собраться. Количество раненых разное. [Важна] согласованность действий всех, начиная от санитара и заканчивая врачом», — рассказала старший лейтенант медицинской службы Юлия Муллагалиева.

Хирург поделилась, что среди военных также налажена взаимопомощь: они несут как своих товарищей, так и себя. Врачи им помогают как могут. Квалифицированная помощь в первые минуты после ранения помогает быстрей вернуть солдата в строй, спасти немало жизней.

Как рассказал начальник терапевтического взвода Евгений, штатом врачей военный госпиталь обеспечен — и хирургами, и терапевтами, и средним медицинским персоналом. Модули мобильного госпиталя разворачиваются практически в любом месте за двое суток, в них есть автономное отопление, электроснабжение и техническое обеспечение.

Операционные военного госпиталя работают в круглосуточном режиме. У них есть самое продвинутое медицинское оборудование, весь необходимый перечень лекарств. Оборудование позволяет проводить углубленный медицинский осмотр сердца, органов дыхания и органов желудочно-кишечного тракта. Для проведения всех видов лечения военный госпиталь укомплектован высокотехнологичным оборудованием для проведения различной диагностики: рентгенографии, компьютерной томографии, ультразвуковых и лабораторных исследований, сообщили в военном ведомстве.

Внутри госпиталь делится на несколько отделений. К примеру, терапевтическом пациентам измеряют давление, снимают кардиограмму как в обычной поликлинике. Главное отличие в том, что 80% врачей — хирурги. В госпиталь военнослужащие ЗВО эвакуируют пострадавших, которым невозможно оказать медицинскую помощь на месте, санитарными вертолетами и автомобильным транспортом.

Кроме того, в помощи не отказывают и мирным жителям, оказавшимся практически на поле боя. Однако, как сообщается, боевики специально обстреливают медицинские палатки и санитарные машины.

Ранее, 20 ноября, майор медицинской службы Владимир Беседин, старший ординатор Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко получил ранение головы во время обстрела полевого госпиталя. Не считаясь с угрозой своей жизни, он продолжал спасать военнослужащих и коллег, когда ударила вражеская артиллерия.

10 ноября бывший главный хирург Министерства обороны СССР, генерал-майор, профессор Павел Брюсов рассказал, что проводя операции по извлечению неразорвавшегося снаряда из тела, хирурги рискуют и своей жизнью, и жизнью пациента. О проведении уникальной операции медики рассказали 10 ноября.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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