Майор медицинской службы Владимир Беседин, старший ординатор Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н.Бурденко получил ранение головы во время обстрела полевого госпиталя. Не считаясь с угрозой своей жизни он продолжал спасать военнослужащих и коллег, когда ударила вражеская артиллерия. О новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в воскресенье, 20 ноября.

Батальонная тактическая группа российских десантников, в составе которой действовал майор медслужбы Владимир Беседин, обороняла важный стратегический объект. В одном из его помещений майор организовал временное место для оказания медицинской помощи.

Сосредоточенный огневой удар националистов по объекту пришелся на момент, когда Беседин помогал пострадавшим. Часть выпущенных врагом снарядов попала по помещению с пациентами, майор получил ранение головы и потерял сознание.

Когда Беседин пришел в себя, оказалось, что военнослужащих с ранениями надо эвакуировать. Из-за попадания в оборудованное для медпомощи здание вражеской артиллерии произошел пожар. Майор организовал эвакуацию военных медиков и раненых в другое помещение. Под огнем противника медики на носилках переносили тяжело раненых в укрытие, где продолжили спасать жизни товарищей до прибытия вертолета.

За мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, майор медслужбы Владимир Беседин награжден орденом Мужества.

Прапорщик Вадим Сологубов с батальонной тактической группой российских десантников работал над освобождением одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. На подступах к поселению колонна, в которой следовал прапорщик Сологубов, подверглась обстрелу. Взвод вступил в бой. Прапорщик дал команду спешиться и действовать под прикрытием боевых машин.

Продвигаясь за танком, Сологубов с четырьмя товарищами обнаружили группу боевиков, которые обстреливали российских военнослужащих. Прицельным огнем боевики были уничтожены. Однако в ходе боя один из солдат оказался на простреливаемом противником участке. Рискуя жизнью, Сологубов оттолкнул сослуживца с линии огня, закрыв своим телом. Прапорщик получил тяжелое ранение ноги из-за гранатометного выстрела врага. При этом боевая задача группой была полностью выполнена.

Гвардии рядовой Даниил Иванов в составе российских ВДВ освобождал одно из поселений от украинских националистов, которые вместе с иностранными наемниками, отступая, ожесточенно сопротивлялись.

В одном из зданий Иванов заметил трех боевиков. Те сложили оружие и сдались в плен. От пленных были получены сведения об оборудованных в районе фортификационных сооружениях боевиков. Националисты, понеся потери оставили населенный пункт и перешли в укрепрайон вблизи поселения.

Дождавшись подкрепления, группа, в составе которой действовал Иванов, приступила к штурму укрепрайона врага. Бой длился около суток. Националисты, взятые в кольцо российскими десантниками, были уничтожены. Смелость и отвага гвардии рядового Иванова помогли освободить населенный пункт от националистов.

Накануне, 19 ноября, в Минобороны рассказали, как прапорщик Алексей Асеев в составе своего подразделения выполнял задачу по удержанию позиций российских войск и недопущению прорыва боевиков к важному стратегическому населенному пункту, освобожденному от националистов.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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