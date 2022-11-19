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Российские военные более 20 суток удерживали оборону на важном направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Прапорщик Алексей Асеев в составе своего подразделения выполнял задачу по удержанию позиций российских войск и недопущению прорыва боевиков к важному стратегическому населенному пункту, освобожденному от националистов. О новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в субботу, 19 ноября.

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Так, прибыв на место, Асеев со своим подразделением более 20 суток удерживал оборону на занимаемом направлении. Боевики атаковали позиции, но Асеев занял оборону и огнем из пулемета уничтожил четырех националистов, не дав им прорваться и обойти российское подразделение с тыла.

Освобождая один из населенных пунктов от украинских националистов, лейтенант Наби Койчакаев с подчиненными обнаружил трех украинских боевиков, которые вели наблюдение за перемещением российских войск для последующей атаки. После задержания боевики рассказали важные сведения о месте дислокации, численности и командире диверсионной разведывательной группы, готовящей провокацию в отношении российских подразделений.

Кроме того, подразделение лейтенанта Койчакаева занималось организацией минометной поддержки наступления войск РФ на одном из стратегически важных участков местности. Так, в ходе боя с украинскими вооруженными формированиями он получил тяжелое ранение в ногу, но продолжил руководить расчетом до подхода основных сил.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, лейтенант Наби Койчакаев награжден орденом Мужества.

Рядовой Евгений Денисенко, действуя в составе батальонной тактической группы российских десантников, выполнял задачи по обороне населенного пункта. Ночью вооруженная группа боевиков, усиленная бронетранспортером, атаковала позиции российских десантников. Денисенко первым обнаружил противника и доложил об этом командиру, после чего открыл огонь по вражеской технике. В ходе боя рядовой точным выстрелом из гранатомета поразил бронеавтомобиль украинских боевиков вместе с десантом, чем нанес значительный урон националистам. Таким образом российские военные отразили атаку и защитили населенный пункт.

Ранее, 18 ноября, выполняя задачи по регулированию транспортных потоков, старший прапорщик Иван Буланчиков получил информацию о том, что в районе расположения блокпоста действует вооруженная группа украинских диверсантов. Когда противник приступил к артиллерийскому и минометному обстрелу, старший прапорщик вывел автоколонну по безопасному маршруту из-под огня артиллерии украинских вооруженных формирований, что позволило сохранить большое количество автомобильной техники и спасти жизни людей.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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