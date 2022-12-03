Договоренность G7 о предельной цене на российскую нефть вступит в силу 5 декабря

Договоренность G7 и Австралии о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель вступит в силу 5 декабря или «вскоре после этого», следует из заявления, опубликованного в пятницу, 2 декабря, на сайте американского министерства финансов.

«Страны «Большой семерки» и Австралия, будучи действующими членами Коалиции по ограничению цен, 2 декабря 2022 года достигли консенсуса по максимальной цене в $60 за баррель нефти российского происхождения в соответствии с единогласным решением стран — членов Европейского союза. Политика потолка цен вступит в силу 5 декабря или вскоре после этой даты», — сказано в заявлении.

Ранее тем же днем, 2 декабря, страны — члены Евросоюза достигли договоренности относительно предельной цены на российский энергоресурс. Тогда блок остановился на отметке в $60, несмотря на то, что страны Балтии и Польша настаивали на показателе в $30. Вашингтон в свою очередь поприветствовал консенсус, к которому пришел европейский блок.

Как пояснила глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, лимит стоимости российской нефти, поставляемой по морю, будет регулируемым. Такая мера позволит реагировать на дальнейшее развитие ситуации на рынке, добавила политик.

Тем же днем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать на тот момент предварительное согласование потолка цен на нефть РФ. При этом несколькими днями ранее, 27 ноября, Песков напомнил: позиция Москвы — отказаться торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок стоимости на российские энергоресурсы.

Еще в октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий того, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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