Глава ЕК рассказала о регулировании потолка цен на поставляемую по морю нефть РФ
Лимит цен на российскую нефть, поставляемую по морю, будет регулируемым. Об этом в пятницу, 2 декабря, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в обращении, опубликованном в Twitter.
«Сегодня Европейский союз, G7 и другие глобальные партнеры договорились установить потолок цен на поставляемую морем российскую нефть. <...> Этот потолок будет регулироваться со временем», — сказала она.
Фон дер Ляйен добавила, что такой подход позволит реагировать на развитие ситуации на рынке. Также она напомнила, что в странах ЕС с 5 декабря вступит в силу запрет на импорт российской нефти, поставляемой по морю.
Ранее в этот день стало известно, что Евросоюз достиг соглашения по установлению потолка цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Также странам удалось согласовать ряд дополнительных условий, в том числе и механизм, позволяющий пересматривать цену каждые два месяца. Планируется сделать так, чтобы при любом сбросе предела он оставался не менее 5% ниже среднерыночных ставок.
Еще в октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий того, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.
Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.
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