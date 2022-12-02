Песков не стал комментировать предварительное решение ЕС по потолку цен на нефть РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 2 декабря, оказался комментировать сообщения о предварительном согласовании странами ЕС лимита цен на российские энергоносители.

«Мы не будет это никак комментировать до того, как, собственно, эти новости со ссылкой на разные источники не будут уже формализованы. Давайте дождемся, когда это будет официальное заявление», — сказал он на брифинге.

1 декабря европейские страны предварительно согласовали лимит цен на нефть из России, который будет установлен на уровне $60 за баррель. Сообщалось, что для полного принятия документа нужно дождаться только согласия Польши. Кроме того, страны ЕС начали изучать также возможность пересмотра лимита цен на нефть в будущем на тех условиях, что он будет минимум на 5% ниже рыночных цен.

В тот же день заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что Штаты приветствуют новости о прогрессе в согласовании в Евросоюзе лимита цен на российскую нефть. Он подчеркнул, что потолок цен на российскую нефть начнется с $60 за баррель с возможностью менять его значение в дальнейшем.

29 ноября обозреватель журнала The National Interest Мэтью Мэй заявил, что введение потолка цен на российскую нефть может обернуться для Запада негативными последствиями, а также сменить расклад сил в экономическом противостоянии с Москвой.

27 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что позиция РФ — не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы.

До этого, 12 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.