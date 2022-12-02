Производитель мороженого Baskin Robbins сменит название бренда в России

Компания-производитель мороженого АО «БРПИ», занимавшийся выпуском в РФ товаров под брендом Baskin Robbins, хочет зарегистрировать товарный знак BRandICE. Об этом сообщает 2 декабря ТАСС со ссылкой на базу данных «СПАРК».

Как пишет издание «Коммерсантъ», АО «БРПИ» еще в октябре-ноябре подало в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков BRandICE.

«В ноябре БРПИ также получила декларации соответствия для выпуска мороженого под BRandICE. А на одном из доменов компании с линейкой мороженого Vegan уже используется новый бренд», — отмечает газета.

Известно, что новый бренд выполнен в темно-синем, белом и розовом цветах. На официальном сайте логотип также уже изменен на BRandICE.

Ранее, 14 ноября, канадский производитель спортивной одежды Helly Hansen принял решение уйти с российского рынка. Отмечается, что в августе новыми владельцами ООО «Хелли Хансен» вместо Helly Hansen Russia AS стали генеральный директор компании Игорь Роганович и юрист Андрей Карасев. В октябре компания сменила название на «Ритейл РЦ».

В июне также стало известно, что производитель спортивной одежды Nike принял решение полностью уйти из России. Однако позже сообщалось, что работа компании в России не прекратилась: в ноябре Nike заработал в Москве под новым названием NSP.

Иностранные бренды начали заявлять о прекращении деятельности в России в связи с началом Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса 24 февраля.

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