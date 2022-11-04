Производитель спортивной одежды Nike заработал в Москве под новым названием NSP. Первый из магазинов открылся 4 ноября в Outlet Village «Белая Дача».

Как рассказал «Известиям» один из продавцов, Nike выкупила российская мультибрендовая сеть Sport Point. Покупатели сообщают, что весь ассортимент магазина остался прежним.

Ранее, 23 сентября, представитель американского бренда Nike в ходе заседания Черемушкинского суда Москвы заявил о том, что работа компании в России не прекратилась. В связи с чем судьи отказали в удовлетворении поданного против компании иска о том, что она не выполняет свои обязательства перед потребителями по замене товара и безвозмездному устранению недостатков.

Как пояснил глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов, в иске, который был подан 9 августа против американского бренда, было указано, что Nike, следуя санкциям, введенным США, приняла решение полностью уйти с российского рынка.

«В публичной плоскости говорится о том, что фирма ушла из России, но фактические действия говорят об обратном: Nike продолжает присутствовать на российском рынке и действовать в рамках российского законодательства, в связи с этим права потребителя не нарушены», — рассказал Павлов.

23 июня стало известно, что Nike приняла решение полностью уйти из России. В связи с этим сайт nike.com и мобильное приложение Nike больше недоступны, а магазины бренда закрыты.

В начале марта крупные иностранные бренды начали заявлять о прекращении деятельности в России в связи с началом Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса 24 февраля. Однако постепенно часть из них решила вернуться. Так, 4 августа стало известно, что в РФ вернулся ювелирный бренд Tous. А 5 октября в CORE.XP сообщили «Известиям», что Dior beauty планирует возобновить работу магазинов.