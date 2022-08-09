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Гарантийные посягательства: Nike получил иск от российских потребителей

Общественная организация пытается заставить компанию возобновить работу в России
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Компании Nike в России предъявлен иск — организация «Общественная потребительская инициатива» считает, что фирма, объявив об уходе из страны, перестала выполнять свои гарантийные обязательства перед клиентами. Первое заседание пройдет 18 августа в Черемушкинском райсуде Москвы. По информации «Известий», в судебном процессе примет участие Роспотребнадзор, который должен представить экспертное заключение о соблюдении Nike закона о защите прав потребителей. Суд может стать на сторону истца, однако выполнить его решение будет невозможно, считают юристы.

Суть претензий

В Черемушкинском райсуде Москвы 18 августа пройдет первое заседание по иску к двум юридическим лицам, представляющим в России компанию Nike, выяснили «Известия». Претензии связаны с невыполнением гарантийных обязательств и предъявлены ООО «Найк» и ООО «Найк Ритэйл», которые были уполномочены импортировать и продавать товары в стране. Иск подала организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива». Документ имеется в распоряжении «Известий».

Гарантийные посягательства
найк магазин
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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«Следуя санкциям, введенным США, корпорация Nike Inc. приняла решение прекратить свою деятельность в России. В том числе прекратить импорт и продажи товаров, а вместе с тем ликвидировать подконтрольные ей российские юрлица, являющиеся уполномоченным импортером и продавцом этих товаров», — отмечается в иске глава ОПИ Олег Павлов.

О прекращении деятельности в России Nike уведомила покупателей еще 23 июня на своем официальном сайте. Текст обращения можно прочитать и сегодня.

При этом, как указывает истец, оба российских юрлица на 99% принадлежали нидерландским компаниям, которые в свою очередь контролировались Nike Inc.

«Как импортер и продавец, ООО «Найк» и ООО «Найк Ритэйл» несут установленные законом «О защите прав потребителей» юридические обязанности. В том числе по требованию и выбору потребителя заменить недоброкачественный товар новым — этой же марки, безвозмездно устранить недостатки товара, возвратить уплаченную за товар денежную сумму», — подчеркивает в документе истец.

Он напоминает, что эти обязательства продавец должен выполнять в течение гарантийного срока товара. А если он не установлен или составляет менее двух лет, то — в течение двух лет со дня передачи товара потребителю. Импортер же должен их нести в течение срока службы товара или в течение десяти лет со дня передачи его потребителю.

«Прекратив импортировать в Россию и реализовывать в России продукцию марки Nike и тем более ликвидируясь, ООО «Найк» и ООО «Найк Ритэйл» тем самым поступают противоправно — нарушают возложенные на них законом обязанности», — говорится в документе.

Гарантийные посягательства
найк кроссовки магазин
Фото: ТАСС/Евгений Софийчук
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В своих требованиях истец просит признать противоправными действия указанных юрлиц, а также понудить их возобновить деятельность и не прекращать ее до истечения сроков гарантийных обязательств.

— К нам поступает множество жалоб от покупателей, которые оказались недовольны качеством товаров Nike. Это и обувь, и одежда. Так как это дорогостоящий бренд, — некоторые вещи стоят десятки тысяч рублей, — естественно, они хотят возместить потраченные средства. Особенно часто граждане сталкиваются с заводским браком, — сообщил «Известиям» Олег Павлов.

По его словам, все базовые принципы российского законодательства по защите прав потребителей со стороны Nike сегодня игнорируются.

Олег Павлов отметил, что в судебном процессе в качестве экспертного органа будет участвовать Роспотребнадзор — он должен дать свое официальное заключение по исполнению Nike этих законов.

Закон для всех один

«Известия» направили запрос в Роспотребнадзор с просьбой оценить перспективы иска, а также рассказать о фактах нарушений российских законов американским брендом.

Также «Известия» обратились в компанию Nike с просьбой прокомментировать предъявленные ей ОПИ претензии и перспективы возвращения к работе в России.

— На мой взгляд, проблемы с неисполнением гарантийных обязательств нет. Nike продается в России, продается в «Спортмастере». Если такая проблема будет возникать, то мы будем ее решать, — пояснил «Известиям» вице-президент Ассоциации предприятий спортивной индустрии, управляющий делами ГК «Спортмастер» Сергей Агибалов.

Гарантийные посягательства
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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При этом он отметил, что, конечно, у российских потребителей, согласно закону, есть право поменять бракованный товар после проведения определенной экспертизы. Но, с его точки зрения, продукция Nike очень качественная.

— Ситуацию с неисполнением гарантийных обязательств иностранными брендами, ушедшими из России, наверное, можно назвать критичной. Если компания уходит с национального рынка, то они не могут осуществлять гарантийное обслуживание, — пояснил «Известиям» адвокат, старший преподаватель РАНХиГС, учредитель общественной организации «Потребитель прав» Андрей Некрасов.

Однако, по его словам, большого смысла в судебных исках нет, так как иностранные компании не будут выполнять решение российских судов, даже если они признают вину бизнеса.

Но всё же попробовать подать иск стоит, иначе институт защиты прав потребителей развиваться не будет, признался эксперт.

Ранее в разговоре с «Известиями» президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов отметил, что сегодня проблема не в том, что бренды ушли, а в том, что ряд из них действительно перестал выполнять свои гарантийные обязательства. По его словам, спорные ситуации, возникшие с послепродажным обслуживанием товаров, которые были проданы или поставлены в Россию до введения санкций, сейчас решают сами ритейлеры.

Справка «Известий»

По данным СМИ, Nike начала официальные продажи в России с 1993 года через эксклюзивного дистрибьютора «Делта-спорт» (ликвидирован в 2015 году). С 2003 года Nike зарегистрировала в стране два юрлица: ООО «Найк», которое является официальным дистрибьютором и уполномоченным импортером компании, и ООО «Найк ритейл». Суммарная выручка ООО «Найк» и ООО «Найк ритейл» в России в 2021 году составила 25,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,37 млрд рублей, по данным системы «СПАРК-Интерфакс».

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