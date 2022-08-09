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Компании Nike предъявили иск о нарушении прав потребителей в России

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vlad Karkov
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В России подан иск в суд к американской компании Nike. Организация «Общественная потребительская инициатива» считают, что фирма, объявив об уходе из страны, перестала выполнять свои гарантийные обязательства перед своими клиентами. Первое заседание по иску пройдет 18 августа в Черемушкинском районном суде Москвы, выяснили «Известия».

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Ответчиками выступают два юридических лица — ООО «Найк» и ООО «Найк Ритэйл», которых Nike уполномочила импортировать и продавать товары в России.

«Следуя санкциям, введенным США, корпорация Nike Inc. приняла решение прекратить свою деятельность в России. В том числе прекратить импорт и продажи товаров, а вместе с тем ликвидировать подконтрольные ей российские юрлица. …ООО «Найк» и ООО «Найк Ритэйл» несут установленные законом «О защите прав потребителей» юридические обязанности. В том числе по требованию и выбору потребителя заменить недоброкачественный товар новым, безвозмездно устранить недостатки товара, возвратить уплаченную за товар денежную сумму», — подчеркивает в документе истец.

Он напоминает, что эти обязательства продавец должен выполнять в течение гарантийного срока товара. При этом, как указывает истец, оба российских юрлица на 99% принадлежали нидерландским компаниям, которые в свою очередь контролировались Nike Inc.

В своих требованиях «Общественная потребительская инициатива» просит признать противоправными действия указанных юрлиц, а также понудить их возобновить деятельность и не прекращать ее до истечения сроков гарантийных обязательств.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Гарантийные посягательства: Nike получил иск от российских потребителей»

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