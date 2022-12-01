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В Чехии возбуждено 49 уголовных дел из-за поддержки России

СМИ: в Чехии возбудили 49 уголовных дел против жителей, поддерживающих Россию
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Фото: Global Look Press/CTK/Jaroslav Ozana
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В Чехии возбудили 49 уголовных дел против граждан, поддерживающих действия России на Украине. Об этом сообщила чешская газета iROZHLAS со ссылкой на представителей власти.

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«Если кто-то публично — в том числе на демонстрациях, в интернет-пространстве или социальных сетях — выражает одобрение действий РФ в связи с конфликтом на Украине или в этом контексте выражает поддержку, хвалит ведущих представителей России, ему также может грозить уголовная ответственность при определенных условиях», — передает газета слова генерального прокурора Чехии в материале, опубликованном в понедельник, 28 ноября.

По словам генпрокурора, таким людям может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от полугода до трех лет.

Ранее, 11 ноября, в Швеции двух мужчин обвинили в шпионаже в пользу России. Отмечалось, что правонарушение, в котором подозревают мужчин, связано с передачей и раскрытием информации, которая может навредить безопасности Швеции.

30 ноября сообщалось, что за пять месяцев в немецкую правозащитную ассоциацию VADAR поступило около 800 жалоб от русскоязычных жителей Германии. Более чем в 10% обращений юристы VADAR усмотрели явные признаки дискриминации русскоязычных жителей Германии и русофобии.

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