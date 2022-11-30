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Путин призвал расселять россиян из аварийного жилья

Президент Путин заявил о необходимости расселять жителей России из аварийного фонда
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Фото: ТАСС/Артем Ленц
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Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости расселять жителей России из аварийного фонда. Такое заявление он сделал на мероприятии, посвященном открытию соцобъектов в рамках федеральных и региональных программ в среду, 30 ноября.

Российский лидер отметил, что ранее он уже неоднократно подчеркивал необходимость расселять людей из ветхого жилья.

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Он добавил, что в настоящее время процесс расселения в России идет полным ходом. «В целом по стране с опережением идет и расселение граждан из аварийного фонда. Мы постоянно об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять», — сказал Путин.

Глава государства также сообщил, что по итогам года в России будет установлен новый рекорд по жилищному строительству. Так, уже сейчас введено более 87 млн кв. м, 3 млн российских семей улучшили свои жилищные условия, указал президент.

Программа переселения из авайрийного и ветхого жилья в России реализуется по нацпроекту «Жилье и городская среда» с использованием средств федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Так, 24 ноября сообщалось, что в Ростове-на-Дону до конца 2023 года планируют завершить текущую программу переселения людей из аварийного жилого фонда. Отмечалось, что до конца 2022 года власти намерены завершить четвертый из пяти этапов, предусмотренных программой. Он включает переселение 62 семей, 59 из них уже получили жилье.

11 ноября в Оренбургской области сообщили о перевыполнении плана на 2022 год по переселению людей из аварийного жилья. С начала года в области в новые квартиры переехали 1930 человек, которые проживали на 38,5 тыс. аварийных метрах.

1 ноября сообщалось, что Фонд содействия реформированию ЖКХ направит Томской области почти 466 млн рублей на расселение бараков. До конца 2023 года в регионе планируют расселить дома, которые были признаны аварийными до 2017 года.

3 октября пресс-служба правительства Сахалинской области сообщила, что область получила из федерального бюджета 2,2 млрд рублей на программу расселения аварийного жилого фонда.

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