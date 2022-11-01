Томская область получит почти 466 млн рублей на расселение бараков

Фонд содействия реформированию ЖКХ направит Томской области почти 466 млн рублей на расселение бараков. Общий бюджет программы расселения аварийного жилья до 2024 года превысил 2 млрд рублей.

До конца 2023 года в регионе планируют расселить дома, которые были признаны аварийными до 2017 года. Новые средства направят на расселение бараков в Томске.

«В Томске проблему аварийного жилья нужно решать как можно скорее, создавать для людей достойные и безопасные условия жизни», — цитирует губернатора Владимира Мазура РИА «Томск».

Всего власти намерены купить жилье для 711 семей. В Томске запланировано строительство микрорайона № 8 рядом с Зелеными Горками, однако конкурс на заключение госконтракта на возведение двух первых домов застройщиков не привлек.