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Томская область получит почти 466 млн рублей на расселение бараков

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Фонд содействия реформированию ЖКХ направит Томской области почти 466 млн рублей на расселение бараков. Общий бюджет программы расселения аварийного жилья до 2024 года превысил 2 млрд рублей.

До конца 2023 года в регионе планируют расселить дома, которые были признаны аварийными до 2017 года. Новые средства направят на расселение бараков в Томске.

«В Томске проблему аварийного жилья нужно решать как можно скорее, создавать для людей достойные и безопасные условия жизни», — цитирует губернатора Владимира Мазура РИА «Томск».

Всего власти намерены купить жилье для 711 семей. В Томске запланировано строительство микрорайона № 8 рядом с Зелеными Горками, однако конкурс на заключение госконтракта на возведение двух первых домов застройщиков не привлек.

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