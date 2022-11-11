План по расселению аварийного жилфонда перевыполнили в Оренбуржье

В Оренбургской области перевыполнили план на 2022 год по переселению людей из аварийного жилья. Об этом сообщает региональное правительство.

С начала года в новые квартиры переехали 1930 человек, которые проживали на 38,5 тыс. аварийных метрах. Это 128% от целевого показателя 2022 года, пишет ИА «Урал56.Ру».

Программа переселения реализуется по нацпроекту «Жилье и городская среда» с использованием средств федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ. В текущем году на эти цели выделили 1,7 млрд рублей, в том числе 277 млн из регионального бюджета.

В 2019-2021 годы в области расселили 44 тыс. кв. м жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, уточняет РИА «Оренбуржье». Непригодное жилье покинули 2,3 тыс. человек. До конца 2023-го планируется переселить еще 3 тыс. человек, который проживают на 55 тыс. кв. м.