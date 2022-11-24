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Программу расселения аварийного жилья завершат в Ростове в 2023 году

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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В Ростове-на-Дону до конца 2023 года планируют завершить текущую программу переселения людей из аварийного жилого фонда. Об этом сообщает городская администрация, на совещании в которой обсудили данную тему.

До конца 2022 года власти намерены завершить четвертый из пяти этапов, предусмотренных программой. Он включает переселение 62 семей, 59 из них уже получили жилье.

«В следующем году мы завершим реализацию программы в полном объеме. Для завершения пятого этапа программы нам необходимо расселить 176 семей, уже переселено 48 семей», — рассказал глава администрации Алексей Логвиненко.

По его словам, стоимость квадратного жилого метра в городе увеличилась. В связи с этим в бюджете на 2023 год будут предусмотрены дополнительные средства.

Как уточняет RostovGazeta, в текущую программу включено расселение 38 аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года. На первых трех этапах новым жильем обеспечили 243 из 481 семьи.

В целом в городе насчитывается 312 аварийных многоквартирных домов, расселены — 107. После завершения нынешней программы будет запущена новая, в нее попадут дома, признанные аварийными с 2017 года. Таких в городе 165, в них проживают 3,5 тыс. семей.

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