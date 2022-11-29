Захарова объяснила причины переноса консультаций США и РФ по ДСНВ

Москва перенесла сессию двусторонней консультативной комиссии с США по Договору о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), запланированную на 29 ноября – 6 декабря в Каире, с учетом негативной ситуации в российско-американских отношениях. Об этом 29 ноября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На всех направлениях отмечаем высочайший уровень токсичности и враждебности со стороны Вашингтона», — констатировала дипломат в своем Telegram-канале.

По ее словам, в рамках тотальной гибридной войны все действия Вашингтона по отношению к Москве подчинены стремлению навредить России.

Эта ситуация затронула и сферу контроля над вооружениями, которая не может рассматриваться как автономная.

«Нужно иметь очень своеобразную логику, чтобы говорить России о сдержанности, транспарентности и предсказуемости в военных вопросах, одновременно помогая киевскому режиму убивать наших военных и мирное население в российских регионах, предоставляя для этого всё более разрушительные средства вооруженной борьбы и направляя на Украину американских инструкторов, советников и наемников», — добавила представитель МИД РФ.

Говоря о ДСНВ, она констатировала попытки США изменить баланс сил в свою пользу.

«Это проявлялось, в частности, в полностью нелегитимном выводе американской стороной из зачета по договору значительной части своих СНВ, которые в Вашингтоне объявили переоборудованными или переименовали так, чтобы они перестали подпадать под договорные определения», — добавила Захарова.

Она обратила внимание, что из выступлений американских чиновников следовало, что делегация США едет в Каир для того, чтобы продавить возобновление инспекций, а не для обсуждения «российских озабоченностей». Замалчивался тот факт, что кризис в функционировании инспекционного механизма ДСНВ возник по вине американской стороны.

Москва была лишена возможности реализовать свои инспекционные права в соответствии с договором.

«При этом США откровенно отмахивались от наших вполне обоснованных возражений и требовали незамедлительного возобновления инспекционных мероприятий на российской территории», — продолжила дипломат.

Россия считает Договор о СНВ важным инструментом обеспечения предсказуемости и предотвращения гонки вооружений, документ отвечает интересам обеих сторон, подчеркнула Захарова.

«Ожидаем от США добросовестных усилий по созданию условий для проведения сессии ДКК в 2023 году и возвращения к полноформатному выполнению всех положений ДСНВ», — заключила она.

Ранее во вторник заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у Москвы не было другого выбора, кроме переноса консультаций, поскольку США при подготовке комиссии не хотели считаться с приоритетами РФ.

О том, что заседание комиссии РФ и США по ДСНВ, планировавшееся с 29 ноября по 6 декабря, перенесено на более поздний срок, стало известно 28 ноября.

В январе 2021 года президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден договорились о продлении ДСНВ без дополнительных условий еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

В августе 2022 года Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций США. МИД страны объяснил это тем, что Вашингтон де-факто лишил Россию права проводить проверки военно-ядерных объектов в Соединенных Штатах Америки.

В начале ноября 2022 года Госдепартамент США подтвердил намерения провести переговоры о ДСНВ.