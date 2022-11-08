Госдеп США подтвердил планы обсудить с Россией договор СНВ-3

Госдепартамент США подтвердил намерения провести переговоры с Россией касательно Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом 8 ноября заявил представитель ведомства Нед Прайс.

Он пояснил, что сейчас между странами есть договоренность провести переговоры в ближайшем будущем. По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, разговор будет идти прежде всего о возможности возобновить прерванные ранее инспекции в рамках СНВ-3.

«Мы договорились, что комиссия встретится в ближайшем будущем в соответствии с ДСНВ. Работа комиссии конфиденциальна, но мы надеемся на конструктивную встречу», — сказал Прайс.

Ранее в этот день в посольстве США в России рассказали «Известиям», что Соединенные Штаты Америки остаются привержены соблюдению всех условий договора о нераспространении.

Также в посольстве посчитали, что введенные ограничительные меры со стороны США к России «полностью совместимы» и не затрудняют России проверки в США.

Помимо этого, по информации «Известий», в ближайшее время может пройти встреча делегаций двух стран по вопросам СНВ-3. Сейчас стороны находятся на стадии согласования состава консультативной комиссии.

В марте 2020 года из-за пандемии коронавируса проверки были приостановлены. При этом действие договора истекало 4 февраля 2021 года. Тем не менее в январе президент РФ Владимир Путин и американский лидер Джо Байден все-таки договорились о его продлении без дополнительных условий еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Однако ситуацию обострило начало спецоперации РФ на Украине. В августе Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций США. МИД страны объяснил это тем, что Вашингтон де-факто лишил Россию права проводить проверки военно-ядерных объектов в Америке. Воздушное пространство США и союзных им государств закрылось для российских самолетов. Также у специалистов из РФ появились проблемы с получением виз.

В последний раз представители РФ и США встречались очно для обсуждения стратегической безопасности в январе 2022 года.