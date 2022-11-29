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Рябков заявил о разнице во взглядах с Вашингтоном по исполнению ДСНВ

Рябков заявил, что Россия и США не смогли согласовать программу консультаций по ДСНВ
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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя перенос консультаций по двустороннему Договору между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений (ДСНВ), во вторник, 29 ноября, заявил, что у Москвы не было другого выбора, поскольку США при подготовке комиссии не хотели считаться с приоритетами РФ.

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«Мы столкнулись с ситуацией, когда наши американские коллеги по ряду направлений демонстрировали не просто нежелание воспринимать наши сигналы и считаться с нашими приоритетами, а действовали в противоположном ключе», — отметил Рябков.

Он добавил, что вероятность проведения консультаций в этом году очень мала.

«Вряд ли заседание комиссии по ДСНВ состоится до конца года», — сказал замглавы МИД.

Накануне стало известно, что заседание комиссии РФ и США по ДСНВ, планировавшееся с 29 ноября по 6 декабря, перенесено на более поздний срок.

Ранее в тот же день временная поверенная в делах Соединенных Штатов Америки в Москве Элизабет Руд заявила, что США привержены контролю над вооружениями и ждут возможности возобновить диалог с Россией по стратегической стабильности. В то же время Руд признала, что продолжение стратегического диалога в настоящее время осложняется из-за ситуации вокруг Украины.

В январе 2021 года президент России Владимир Путин и Джо Байден договорились о продлении ДСНВ без дополнительных условий еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Ситуация изменилась после начала спецоперации на Украине. В августе 2022 года Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций США. МИД страны объяснил это тем, что Вашингтон де-факто лишил Россию права проводить проверки военно-ядерных объектов в Соединенных Штатах Америки.

В начале ноября 2022 года Госдепартамент США подтвердил намерения провести переговоры о ДСНВ.

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