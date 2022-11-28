В США указали на приверженность к диалогу с Россией по стратегической стабильности

США привержены контролю над вооружениями и ждут возможности возобновить диалог с Россией по стратегической стабильности. Об этом заявила 28 ноября временная поверенная в делах Соединенных Штатов Америки в Москве Элизабет Руд.

Она отметила, что в ближайшее время пройдет встреча двусторонней комиссии, в рамках которой стороны обсудят Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По ее словам, президент США Джо Байден выступает за сохранение структуры контроля над вооружениями и после истечения срока ДСНВ в 2026 году.

В то же время Руд признала, что продолжение стратегического диалога в настоящее время осложняется из-за ситуации вокруг Украины. Однако Вашингтон, как заверила дипломат, будет прилагать усилия по созданию дополнительных механизмов контроля над вооружениями, когда появится такая возможность.

«Пока же этого не произошло, мы продолжим вести дискуссию в рамках Двусторонней консультативной комиссии, являющейся механизмом Договора. <...> Я знаю, что мы глубоко привержены обсуждению вопросов стратегической стабильности, сохранению механизмов контроля над вооружениями и поддержанию отношений с Россией в этом контексте», — сказала Руд в интервью «РИА Новости».

Ожидается, что переговоры комиссии пройдут в Каире с 29 ноября по 6 декабря.

В январе 2021 года президент России Владимир Путин и Джо Байден договорились о его продлении ДСНВ без дополнительных условий еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Ситуация изменилась после начала спецоперации на Украине. В августе 2022 года Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций США. МИД страны объяснил это тем, что Вашингтон де-факто лишил Россию права проводить проверки военно-ядерных объектов в Соединенных Штатах Америки.

В начале ноября 2022 года Госдепартамент США подтвердил намерения провести переговоры о ДСНВ.