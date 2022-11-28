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Заседание комиссии РФ и США по ДСНВ перенесено

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Заседание двусторонней российско-американской комиссии по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), планировавшееся с 29 ноября по 6 декабря, не состоится. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщили в МИД РФ.

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В министерстве добавили, что заседание переносится на более поздний срок.

«Ранее запланированная в Каире сессия Двусторонней консультативной комиссии по российско-американскому Договору о СНВ в указанные даты не состоится. Мероприятие переносится на более поздний срок», — сказали «РИА Новости» в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в этот же день временная поверенная в делах Соединенных Штатов Америки в Москве Элизабет Руд заявила, что США привержены контролю над вооружениями и ждут возможности возобновить диалог с Россией по стратегической стабильности. Она отметила, что в ближайшее время пройдет встреча двусторонней комиссии, в рамках которой стороны обсудят ДСНВ.

В то же время Руд признала, что продолжение стратегического диалога в настоящее время осложняется из-за ситуации вокруг Украины.

В январе 2021 года президент России Владимир Путин и Джо Байден договорились о его продлении ДСНВ без дополнительных условий еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Ситуация изменилась после начала спецоперации на Украине. В августе 2022 года Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций США. МИД страны объяснил это тем, что Вашингтон де-факто лишил Россию права проводить проверки военно-ядерных объектов в Соединенных Штатах Америки.

В начале ноября 2022 года Госдепартамент США подтвердил намерения провести переговоры о ДСНВ.

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