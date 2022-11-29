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В Швейцарии указали на высокий риск нехватки газа предстоящей зимой

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Фото: Global Look Press/Nord Stream AG
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Риск того, что зимой в Швейцарии может возникнуть нехватка газа, по прежнему существует, сообщили 29 ноября в пресс-службе Швейцарской ассоциации газовой промышленности (VSG).

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«Даже если на данный момент ситуация несколько улучшилась, все равно остается риск того, что следующей зимой в энергоснабжении возникнут узкие места. Кроме того, в Европе есть большие проблемы с обеспечением поставок газа на зиму 2023/24 года», — указано в публикации.

В ассоциации также отметили, что даже уменьшение отопления на 1 градус снижает расход энергии на 10%.

«По этим причинам важно, чтобы мы продолжали экономить энергию. Швейцарская газовая промышленность поддерживает усилия федерального правительства по энергосбережению и хочет внести свой вклад в сокращение потребления газа с помощью конкретных практических советов», — приводит пресс-служба слова директора VSG Даниэлы Декуртинс.

Ранее, 17 ноября, власти Швейцарии рассматривают возможность ограничить температуру в помещениях до +20 °С, а нарушители постановления вынуждены будут выплатить государству штраф.

31 августа в Швейцарии началась национальная кампания по недопущению перебоев с обеспечением электричеством и газом предстоящей зимой. Национальная кампания продлится до апреля следующего года. Сообщается, что ее целью является привлечение к теме широких слоев населения и экономических кругов.

О первом в истории Швейцарии возможном введении зимой ограничении на потребление энергии сообщалось до этого, 9 августа.

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