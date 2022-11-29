В Швейцарии указали на высокий риск нехватки газа предстоящей зимой
Риск того, что зимой в Швейцарии может возникнуть нехватка газа, по прежнему существует, сообщили 29 ноября в пресс-службе Швейцарской ассоциации газовой промышленности (VSG).
«Даже если на данный момент ситуация несколько улучшилась, все равно остается риск того, что следующей зимой в энергоснабжении возникнут узкие места. Кроме того, в Европе есть большие проблемы с обеспечением поставок газа на зиму 2023/24 года», — указано в публикации.
В ассоциации также отметили, что даже уменьшение отопления на 1 градус снижает расход энергии на 10%.
«По этим причинам важно, чтобы мы продолжали экономить энергию. Швейцарская газовая промышленность поддерживает усилия федерального правительства по энергосбережению и хочет внести свой вклад в сокращение потребления газа с помощью конкретных практических советов», — приводит пресс-служба слова директора VSG Даниэлы Декуртинс.
Ранее, 17 ноября, власти Швейцарии рассматривают возможность ограничить температуру в помещениях до +20 °С, а нарушители постановления вынуждены будут выплатить государству штраф.
31 августа в Швейцарии началась национальная кампания по недопущению перебоев с обеспечением электричеством и газом предстоящей зимой. Национальная кампания продлится до апреля следующего года. Сообщается, что ее целью является привлечение к теме широких слоев населения и экономических кругов.
О первом в истории Швейцарии возможном введении зимой ограничении на потребление энергии сообщалось до этого, 9 августа.