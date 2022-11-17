Власти Швейцарии планируют ограничить температуру в помещениях до +20 °С

Температуру в помещениях в Швейцарии могут ограничить до +20 °С. Нарушители постановления вынуждены будут выплатить государству штраф, передает телеканал «Известия». Минэкономики страны предложит правительству меры наказания к концу января 2023 года. В Берне также не исключают введения квот на потребление газа. 31 августа правительство Швейцарии приняло план на случай нехватки газа.

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