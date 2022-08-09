Швейцария впервые может ввести зимой ограничения на потребление энергии

Грядущей зимой в Швейцарии власти могут впервые в истории страны законодательно ограничить количество потребляемой энергии в случае нехватки электричества или газа. Об этом 9 августа заявил секретарь Федерального управления по экономическим поставкам (OFAE) при минэкономики Швейцарии Томас Грюнвальд.

«Использование электрических устройств может быть, в частности, ограничено или запрещено. До этого экономическое снабжение страны уже неоднократно вмешивалось в эти процессы, в частности, за счет обязательных резервов (стратегического хранения). Ограничения на потребление энергии, однако, не входили в число мер», — цитирует пресс-секретаря «РИА Новости».

Представитель министерства экономики добавил, что власти страны относят нехватку электроэнергии и пандемию к числу наиболее серьезных рисков для Швейцарии. И в случае нехватки электроэнергии на все учреждения и предприятия будет распространяться квота.

Ранее, в воскресенье, глава Федеральной комиссии страны по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан заготовить свечи и дрова в связи с возможными перебоями в подаче электричества в стране предстоящей зимой.

20 июля директор ассоциации швейцарских электроэнергетических компаний (VSE) Михаэль Франк заявил, что в стране на фоне нехватки газа могут прибегнуть к веерному отключению электроэнергии. В качестве крайней меры, по словам Франка, в стране «отдельные регионы будут поочередно отключаться от сети на периоды по четыре часа».

В июне президент Швейцарии предупредил сограждан о необходимости экономить. Иньяцио Кассис заявил, что инфляция и рост цен на энергию могут потребовать от жителей страны большей бережливости. В одном из своих интервью он назвал отопление, поездки и продовольствие статьями расходов, на которых придется экономить.

5 июля британская газета Financial Times сообщила, что цены на электроэнергию в Европе обновили исторические максимумы из-за сокращения поставок газа из России. Швейцария поддерживает санкции ЕС против России, а также заявляет о намерении минимизировать зависимость от российского газа.

30 июня сообщалось, что власти Швейцарии готовятся ввести квоты для потребителей газа в случае его нехватки зимой. Для начала предполагается призвать всех потребителей природного газа к снижению его потребления. Если этого будет недостаточно, то власти введут квоты на газ для всех потребителей, не отнесенных к категории «защищенные». Защищенными считаются в основном домовладения, отапливаемые из централизованных газовых сетей, а также основные службы, такие как здравоохранение.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.