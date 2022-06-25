Президент Швейцарии предупредил граждан о растущей инфляции и росте цен

Президент Швейцарии предупредил сограждан о необходимости экономить. Иньяцио Кассис заявил, что инфляция и рост цен на энергию могут потребовать от жителей страны большей бережливости. В одном из своих интервью он назвал отопление, поездки и продовольствие статьями расходов, на которых придется экономить, передает телеканал «Известия». Швейцария поддерживает санкции ЕС против России, а также заявляет о намерении минимизировать зависимость от российского газа.

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