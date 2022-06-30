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В Швейцарии планируют ввести квоты для потребителей газа

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В Швейцарии готовятся ввести квоты для потребителей газа в случае его нехватки зимой, передает телеканал «Известия». Страна не имеет собственных хранилищ голубого топлива и зависит в этом отношении от соседей. Предполагается призвать всех потребителей природного газа к снижению его потребления. Если этого будет недостаточно, то власти введут квоты на газ для всех потребителей, не отнесенных к категории «защищенных». «Защищенными» считаются в основном домовладения, отапливаемые из централизованных газовых сетей, а также основные службы, такие, как здравоохранение. Также сейчас изучается возможность полного запрета на использование газа в некоторых случаях, в частности, для обогрева спортивных залов и пустующих зданий.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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