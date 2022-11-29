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Военный эксперт оценил возможности НАТО усилить присутствие в Черном море

Военный эксперт Кнутов: возможности НАТО усилить присутствие в Черном море зависят от Турции
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Jussi Nukari
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Военный эксперт Юрий Кнутов 29 ноября в беседе с «Известиями» оценил возможности НАТО усилить присутствие в Черном и Балтийском морях.

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Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Румынии заявил, что Североатлантический альянс будет усиливать присутствие от Черного до Балтийского морей.

По словам Кнутова, в Балтийском море НАТО намерено усилить присутствие с помощью планируемого вступления в альянс Финляндии и Швеции. Ситуация с Черным морем для НАТО сложнее, отметил эксперт, многое зависит от позиции Турции.

«Турция сохраняет приверженность Конвенции Монтрё, которая предусматривает возможность пребывания военных кораблей в Черном море только некоторых государств, находящихся в районе Черного моря, все остальные должны соблюдать определенные сроки. Если Турция будет это соблюдать дальше, то, конечно, американцам крайне сложно будет увеличить свое присутствие в Черном море. Но если Турция пойдет на нарушение Конвенции Монтрё, то флот НАТО будет базироваться и в Румынии, и в Болгарии», — сказал он.

Кнутов добавил, что предполагаемое усиление присутствия флота НАТО в Черном море может сказаться на возможностях российского флота.

«Суть в том, сможет ли флот НАТО нас блокировать в Севастополе, как предполагалось в одном из планов до начала спецоперации», — сказал он.

Эксперт добавил, что Россия со своей стороны тоже предпринимает определенные действия. Так, в Черном и Балтийском морях расположены корабли и подводные лодки, предназначенные для обороны.

23 ноября президент Румынии Клаус Йоханнис официально проинформировал парламент страны, что на территории государства будут размещены два радара НАТО.

В октябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что чем ближе американские войска к границам России, тем больше опасность для РФ. Таким образом он прокомментировал информацию о размещении в Румынии дивизии США, указав, что данное решение «не приводит к укреплению предсказуемости и стабильности в нашем регионе».

В сентябре глава военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что Североатлантический альянс официально признал, что несколько лет назад начал планировать расширение к границам России.

Как подчеркивал в августе министр обороны РФ Сергей Шойгу, военная деятельность стран — членов НАТО приобрела форму абсолютно антироссийской направленности. Он отметил, что на континент в настоящий момент уже переброшены значительные силы из США, а численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе выросла в разы.

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