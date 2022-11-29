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В Госдуме заявили об истощении военной промышленности НАТО

Депутат Швыткин: военные резервы стран — членов НАТО истощены
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. Matthew Lucibello
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Военные резервы стран — членов НАТО истощены, попытки мобилизовать промышленность в этой сфере предпринимаются с трудом. Об этом 29 ноября заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Таким образом он прокомментировал статью китайской газеты Global Times о том, что европейские члены НАТО могут сократить помощь и поставки вооружения Украине из-за их собственного истощения.

«Резервы стран Запада, в частности стран блока НАТО, небесконечные. И сейчас мы видим, что оружие, которое поставляется, снаряды они ближайшие — 2022 года — осколки находили. Это говорит о том, что военно-промышленный комплекс, который был до того, иссяк. Попытки мобилизовать свою военную промышленность на эти цели — они достаточно сложные», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

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В материале Global Times также отмечалось, что в связи с тем, что Европе предстоит сложная зима из-за энергокризиса, лидеры европейских стран не желают усугублять сложившуюся проблему, так как это в дальнейшем может сказаться на их поддержке избирателями на выборах. В результате вполне возможен сценарий резкого сокращения помощи Украине со стороны НАТО, подчеркнул в беседе с изданием научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян.

28 ноября посол Польши при НАТО Томаш Шатковский заявил, что на фоне помощи Украине склады военной техники стран альянса начали пустеть. По его словам, в последнее время страны НАТО снизили свою активность в поставках вооружения Киеву.

За день до этого генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что военная и финансовая поддержка Украины дорого обходится жителям западных стран. Между тем он призвал увеличить поддержку Киева.

Еще в октябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что НАТО, продолжая накачивать Киев оружием, приближается к столкновению с Россией.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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