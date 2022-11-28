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В минобороны Тайваня сообщили о приближении к острову беспилотника КНР
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В минобороны Тайваня сообщили о приближении к острову беспилотника КНР

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Фото: ТАSS/ALEX PLAVEVSKI
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Китайский военный разведывательно-ударный беспилотник CH-4 («Цайхун-4») приближался к Тайваню. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщило министерство обороны Тайваня.

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Отмечается, что беспилотник на некоторое время пересек так называемую срединную линию Тайваньского пролива на ее северном участке.

В целом за последние сутки ведомство зафиксировало в прилегающем к острову регионе четыре корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и девять летательных аппаратов. Так, в опознавательную зону ПВО Тайваня, как утверждается, совершали заход два самолета радиоэлектронной разведки Y-8

Военные острова в ответ поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

Накануне, 28 ноября, министерство обороны Тайваня сообщило, что в прилегающем к Тайваню региону были зафиксированы четыре корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и восемь самолетов. В ответ военные Тайваня подняли воздушный патруль, распространили радиопредупреждение и развернули ЗРК.

НОАК проводит такие маневры регулярно с начала августа. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. КНР настоятельно просила воздержаться от этого шага. Свой визит политик назвала свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии.

Как 8 ноября заявил председатель КНР Си Цзиньпин, НОАК необходимо повышать свою боеспособность на случай военных действий. НОАК должна содействовать внедрению инноваций в армии, а также формировать надежные механизмы для более эффективного участия китайских войск в сражениях, заявил он.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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