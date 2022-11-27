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Тайвань заявил о приближении восьми самолетов и четырех кораблей КНР

Тайвань зафиксировал приближение к острову восьми самолетов и четырех кораблей КНР
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Фото: Global Look Press/Walid Berrazeg
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Четыре корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и восемь самолетов были зафиксированы в прилегающем к Тайваню региону. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщило министерство обороны Тайваня.

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«Сегодня по состоянию к 06:00 утра (01:00 мск — Ред.) вокруг Тайваня было обнаружено восемь самолетов и четыре корабля НОАК», — говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, во время маневров два истребителя J-10 («Цзянь-10») и два стратегических бомбардировщика H-6 («Хун-6») совершили заход в опознавательную зону ПВО Тайваня на юго-западном участке. Военнослужащие острова в качестве ответной меры поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

Ранее, 7 ноября, Тайвань зафиксировал появление в регионе 63 самолетов и четырех военных кораблей НОАК.

НОАК проводит такие маневры регулярно с начала августа. Ситуация вокруг Тайваня обострилась, после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. КНР настоятельно просили воздержаться от этого шага. Свой визит политик назвала свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии.

Официальный представитель минобороны Китая У Цянь 8 августа заявил, что США единолично виновны в текущей напряженной ситуации, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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