Пострадавший при наезде авто в Москве ребенок умер

Ребенок, который пострадал при наезде автомобиля на улице Свободы в Москве, скончался. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщил источник «Известий».

В Госавтоинспекции Москвы подтвердили эту информацию.

«Один из несовершеннолетних скончался в скорой помощи», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как рассказал очевидец смертельной аварии «Известиям», иномарка ехала на большой скорости и налетела на тротуар.

«Услышал хруст метрах в 300 по ходу движения. Машина с бордюра, с трамвайных путей уже летела сюда абсолютно неуправляемая. В этот момент по тротуару шла женщина с двумя детьми. Машина на полном ходу влетела чисто посередине в них», — рассказал он.

Очевидец пояснил, что женщина гуляла с мальчиком лет 6–7 и ребенком в коляске. По его словам, грудной ребенок отлетел вместе с коляской, а мать вместе со старшим сыном поджало машиной.

Мужчина отметил, что после ДТП управлявшая автомобилем женщина самостоятельно вылезла из машины через 2–3 минуты.

«С виду абсолютно трезвая. В шоке, конечно», — заключил он.

Автомобиль Kia наехал на женщину с двумя маленькими детьми ранее в этот день. После наезда машина перевернулась. В результате мать детей погибла. Таким образом, число погибших возросло до двух. Грудной ребенок не пострадал.

Позже стало известно, что за рулем автомобиля была женщина. По предварительным данным, она не справилась с управлением.