Стали известны подробности наезда автомобиля на женщину с детьми в Москве

За рулем автомобиля Kia, который выехал на тротуар и сбил мать с двумя детьми, была женщина. С ней сейчас работают полицейские. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По предварительным данным, она не справилась с управлением.

Мать двоих детей спасти не удалось, женщина скончалась до приезда медиков. Детям сейчас оказывают помощь врачи. По данным 112, пострадали оба ребенка. В то же время ТАСС сообщает, что травмы получил только один - он госпитализирован.

Также пострадал еще один пешеход — женщина.

В Telegram-канале прокуратуры Москвы говорится, что «37-летняя женщина-водитель автомобиля марки «Киа» не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов — женщину с двумя детьми, один из которых находился в детской коляске».

«Прокуратура Северо-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве на улице Свободы автомобиль Kia наехал на женщину с двумя маленькими детьми.