Автомобиль сбил мать с двумя маленькими детьми в Москве

В Москве на улице Свободы автомобиль Kia наехал на женщину с двумя маленькими детьми. По данным «Известий», в результате мать детей погибла.

После наезда автомобиль перевернулся.

Известно, что на момент ДТП женщина шла с коляской. В результате наезда дети получили травмы. Одному из них около 6–7 лет.

Как сообщили в Telegram-канале столичного дептранса, на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются. Движение в районе ДТП затруднено.

Ранее в этот день машина насмерть сбила пенсионерку в городе Урюпинске Волгоградской области. Женщина находилась возле магазина строительных материалов, когда в нее на высокой скорости влетела машина Kia. Автомобиль также врезался в стоявший на парковке автомобиль Lada.