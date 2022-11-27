Автомобиль насмерть сбил пенсионерку в Урюпинске

Машина насмерть сбила пенсионерку в городе Урюпинске, в Волгоградской области. 27 ноября в сети появилось видео произошедшего.

Инцидент произошел на улице Карбышева. Женщина находилась возле магазина строительных материалов, когда в нее на высокой скорости влетела машина Kia. Автомобиль также врезался в стоявший на парковке автомобиль Lada.

По последней информации, женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Еще один из участников столкновения госпитализирован в тяжелом состоянии.

Подробности и причины аварии неизвестны.

Ранее, 26 ноября, машина столкнулась с пешеходом на юго-западе Москвы. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. В результате полученных травм пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой. На место ДТП прибыли экстренные службы.