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Один человек пострадал в результате ДТП на юго-западе Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Один человек пострадал в результате столкновения с автомобилем на Профсоюзной улице недалеко от метро «Беляево» на юго-западе Москвы. Об этом 26 ноября сообщил источник «Известий».

На кадрах видно, что мужчина пересекал дорогу в неположенном месте. В МВД сообщили, что его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Степень тяжести его состояния не уточняется.

В настоящий момент на месте инцидента работают экстренные службы.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону улицы Генерала Антонова осуществляется по двум полосам из четырех», ― говорится в сообщении московского дептранса.

Ранее, 26 ноября, суд арестовал 17-летнего юношу, который насмерть сбил женщину на востоке Москвы. Несовершеннолетний управлял автомобилем без водительских прав. Инцидент произошел 24 ноября. По словам стороны защиты, подросток выехал на встречную полосу, не снижая скорости, чтобы объехать автобус. Он не успел среагировать на 22-летнюю девушку, которая в тот момент переходила нерегулируемый пешеходный переход.

Пострадавшую после инцидента госпитализировали. Позже она скончалась от полученных травм.

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