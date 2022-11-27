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Стоимость авиабилетов в Египет и Турцию снизилась на 67 и 47%
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Стоимость авиабилетов в Египет и Турцию снизилась на 67 и 47%

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Фото: TASS/EPA/KHALED ELFIQI
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Средняя цена авиабилетов в Египет из России предстоящей зимой снизилась более чем в два раза — на 66,5%. Такие же расценки по сравнению со стоимостью осенью текущего года в зимнем сезоне и на перелеты в Турцию: туда билеты подешевели на 46,7%. Об этом 27 ноября свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

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«Наибольшее изменение цен произошло на путешествия в Хургаду: авиабилеты на один из самых популярных египетских курортов можно купить на 66,5% выгоднее, чем осенью (средняя стоимость перелета в одну сторону на человека составляет 32 тыс. рублей)», — цитирует сообщение аналитиков «Газета.Ru».

Улететь в Стамбул зимой из России можно будет за 18,1 тыс. рублей. Также снизилась цена на билеты в Тель-Авив, (на 45,5%, до 30,2 тыс. рублей), Тбилиси (на 32,9%, до 29,5 тыс. рублей) и также столицу Киргизии Бишкек (на 23%, до 15,3 тыс. рублей). В свою очередь до популярной у многих россиян столицы Мальдив Мале можно будет долететь за 57,5 тыс. рублей (здесь билеты подешевели на 21,8%).

15 ноября в Росавиации по итогам встречи руководителя ведомства Александра Нерадько с послом Египта Назихом Нагари анонсировали, что количество прямых авиарейсов между Россией и Египтом будет увеличено. Кроме того, страны планируют заключить соглашение о летной годности, которое поможет развитию сотрудничества в области взаимных поставок авиатехники.

12 ноября сервис OneTwoTrip рассказал «Известиям», что наибольшее изменение цен на авиабилеты в ноябре произошло в отношении путешествий в Турцию: путешествия в Стамбул обошлись на 44,4% дешевле, чем в октябре: средняя стоимость перелета в одну сторону на человека составила 15 900 рублей. В Анталью перелет подешевел на 42,3%: в начале ноября билеты туда приобретали за 15 300 рублей. На третьем месте — Ереван: перелет в столицу Армении стал выгоднее на 34,3% по сравнению с октябрем и стоил 11 300 рублей

В конце октября сообщалось, что российский авиаперевозчик «Аэрофлот» возобновит полеты в Каир с 12 ноября. Уточнялось, что Каир — третий по счету пункт в Египте, в который «Аэрофлот» выполняет регулярные рейсы. В компании напомнили, что 1 октября были возобновлены полеты на курорты Красного моря — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

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