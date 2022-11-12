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В ноябре подешевели авиабилеты в Турцию и Армению

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip 12 ноября рассказал «Известиям», по каким популярным направлениям в ноябре снизились цены на авиабилеты.

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Для этого аналитики сравнили средние цены по топ-10 популярных направлений, билеты по которым куплены с 1 по 9 ноября и с 1 по 9 октября 2022 года.

Так, наибольшее изменение цен в ноябре произошло в отношении путешествий в Турцию: авиабилеты в Стамбул обошлись на 44,4% дешевле, чем в октябре, —средняя стоимость перелета в одну сторону на человека составила 15 900 рублей, а в Анталью подешевели на 42,3%: туда билеты в начале ноября приобретали за 15 300 рублей. На третьем месте Ереван: перелет в столицу Армении стал выгоднее на 34,3% по сравнению с октябрем и стоил 11 300 рублей.

Также в топ-10 направлений, по которым снизились цены на перелеты, вошли Дубай (в ноябре билеты стоили порядка 34 900 рублей, выгода по сравнению с октябрем составила 32,5%), Тбилиси (падение цены на 31,1%, до 24 300 рублей), Алма-Ата (–27,2%, до 19 300 рублей), Баку (–26,4%, до 15 300 рублей), Астана (–22,8%, до 13 000 рублей), Минск (–19,4%, до 5200 рублей) и Ош (–19,3%, до 13 100 рублей).

Что касается российских направлений, то, например, билеты в Томск упали в цене только на 22,4%, перелет в одну сторону стоил в среднем 8000 рублей. На втором месте Ижевск, куда можно было долететь за 6300 рублей, что на 21,5% меньше, чем в октябре. Замыкает тройку Благовещенск, авиапутешествие куда в ноябре на 17,5% выгоднее ― 10 500 рублей. Билеты в Горно-Алтайск приобретали за 8800 рублей (на 8,1% выгоднее прошлого месяца), а в Омск — за 6300 рублей (–7,5%).

Ранее стало известно, что в ноябре из Москвы и нескольких других городов РФ возобновились прямые рейсы российских авиакомпаний в Гоа.

Также сообщалось, что «Аэрофлот» с 12 ноября возобновляет рейсы в Каир. Уточнялось, что Каир станет третьим по счету пунктом Египта, в которые «Аэрофлот» выполняет регулярные рейсы. В компании напомнили, что 1 октября были возобновлены полеты на курорты Красного моря — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

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