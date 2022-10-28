«Аэрофлот» возобновит полеты в Каир с 12 ноября

Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» с 12 ноября возобновляет рейсы в Каир. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщается в релизе авиакомпании.

«Аэрофлот» возобновляет рейсы в Каир. Ежедневные полеты в столицу Египта будут выполняться начиная с 12 ноября 2022 года, билеты уже в продаже», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Каир станет третьим по счету пунктом Египта, в которые «Аэрофлот» выполняет регулярные рейсы. В компании напомнили, что 1 октября были возобновлены полеты на курорты Красного моря — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

В «Аэрофлоте» добавили, что билеты на рейсы в Каир уже доступны для покупки.

О том, что перевозчик возобновляет регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, стало известно 26 сентября. Сообщалось, что в день будет проводиться по одному прямому и обратному перелету в каждом направлении.

23 сентября представители «Аэрофлота» сообщили, что в октябре перевозчик возобновит полеты в Коломбо (Шри-Ланка) и Бангкок (Таиланд), а в ноябре — в индийский штат Гоа.

До этого, 13 сентября, сообщалось, что с 1 октября «Аэрофлот» запускает ежедневные рейсы из Москвы в Дубай. Полеты в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) будут выполняться на воздушных судах Airbus A330.

Кроме того, 17 августа «Аэрофлот» объявил о возобновлении с 8 октября полетов на Сейшельские острова.

Помимо этого с 30 октября авиакомпания начнет выполнять рейсы из Москвы в Баку три раза в день.